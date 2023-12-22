Совет Безопасности ООН принял гуманитарную резолюцию по сектору Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи, сообщают РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 13 стран. Воздержались США и Россия.

Согласно резолюции Совбеза "призывает к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".

В резолюции сказано, что СБ ООН просит генерального секретаря организации с целью ускорения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа назначить "старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению". Он будет отвечать за содействие, координацию, мониторинг доставки гумпомощи в сектор Газа, а также за проверку гуманитарного характера всех партий гумпомощи, доставляемой через государства, не являющиеся стороной конфликта.

СБ ООН просит координатора "в срочном порядке создать механизм ООН для ускорения доставки гуманитарной помощи в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта".

Совбез просит, чтобы координатор был назначен срочно. СБ ООН также просит, чтобы координатор предоставил Совбезу доклад о своей работе в течение 20 дней, а затем предоставлял такой доклад каждые 90 дней.

СБ ООН "вновь подтверждает обязательства сторон в конфликте по международному гуманитарному праву в отношении предоставления гуманитарной помощи". Текст требует, чтобы стороны "разрешали, облегчали и обеспечивали немедленную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в больших масштабах непосредственно палестинскому гражданскому населению на всей территории сектора Газа".

В тексте говорится, что СБ ООН "требует, чтобы стороны в конфликте разрешили и облегчили использование всех доступных путей, ведущих в сектор Газа и на его территории, включая пограничные переходы" для оказания гуманитарной помощи.

Резолюция требует также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, а также обеспечения гуманитарного доступа к ним.

Согласно резолюции, СБ ООН требует обеспечения поставок топлива в Газу в тех количествах, которые удовлетворят необходимые гуманитарные потребности в секторе.

СБ ООН подчеркивает, что сектор Газа является неотъемлемой частью территории, оккупированной в 1967 году, и вновь подтверждает концепцию решения на основе создания двух государств, с сектором Газа как частью Палестинского государства.