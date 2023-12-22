Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Киеву

В августе правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение.

"Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины", - приводит РИА Новости слова Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Зеленскому о решении подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.



