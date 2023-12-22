США пообещали, что отключат от своей системы банки за нарушение санкций

В администрации США пригрозили отключить от своей финансовой системы банковские организации по всему миру в случае нарушения ими антироссийских санкций.

Как заявил высокопоставленный представитель американской администрации, Вашингтон намерен использовать новый исполнительный указ президента США Джо Байдена по усилению контроля за финансовым сектором в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Казахстана отмечали, что страна не станет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза, введенных против России. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что республика "однозначно будет следовать санкционному режиму".