22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Все французские военные покинули Нигер

Последние остававшиеся в Нигере французские военные сегодня покинули страну.

"Сегодняшний день <…> знаменует собой завершение процесса вывода французских сил из Сахеля", - приводит РИА Новости слова лейтенанта армии Нигера Салима Ибрагима.

В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тыс. и 1 тыс. французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигер после того, как в 2022 г. он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 г. в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.

Теги: Нигер, Франция, военные


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Ранее 05.10.2023 11:41 Мск Франция начнет операцию по выводу войск из Нигера на этой неделе

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