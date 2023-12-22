Пленум ЦК КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом в президенты России

Пленум ЦК КПРФ поддержал предложение своего лидера Геннадия Зюганова выдвинуть кандидатом в президенты России Николая Харитонова. Харитонову 75 лет, он герой труда и депутат Госдумы.

Предполагается, что завтра кандидатура Харитонова будет вынесена на рассмотрение общего съезда партии.

По данным "Ведомостей", на пленуме обсуждались и другие варианты: сам Зюганов, первые заместители председателя ЦК Юрий Афонин и Иван Мельников, зампреды ЦК Дмитрий Новиков и Леонид Калашников, а также Владимир Кашин. Были и другие потенциальные номинанты, говорит источник издания.

Если Харитонов будет выдвинут, он станет самым возрастным на текущий момент участником президентской кампании.