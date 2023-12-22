В Новом Уренгое первоклассников отправляют на досрочные каникулы

В Новом Уренгое ученики уходят на дистант из-за роста заболеваемости, сообщили Накануне.RU в администрации города.

На дистанционный режим обучения переходят все школьники, кроме первых классов - у них с 25 декабря начинаются досрочные зимние каникулы.

Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Занятия будут проводиться в онлайн и оффлайн форматах в полном объеме. Новогодние мероприятия в школах завершатся на этой неделе, они проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.