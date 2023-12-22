Wildberries зарегистрировала микрокредитную организацию

Компания Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную организацию ООО "ВБ Финанс", соответствующие данные появились в базе ЕГРЮЛ, обратили внимание "Ведомости".

Уставный капитал составляет 10 млн руб. Новая МФО будет специализироваться на потребительских кредитах, займах для промышленности, ссудах под залог недвижимости и кредитах на покупку домов.

В Wildberries пояснили, что создают компанию для развития ключевых направлений бизнеса, одним из которых будет финтех. "Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам", - отмечает представитель маркетплейса.

У Wildberries уже есть собственный банк.