Житель Екатеринбурга засудил маркетплейс за срыв поставки ноутбука

В Екатеринбурге суд взыскал с маркетплейса деньги за срыв поставки ноутбука.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в ноябре 2022 года житель уральской столицы по имени Андрей заключил договор с ООО "СДЭК. Маркет" на покупку ноутбука и заплатил за него 118 тысячу 827 рублей. По условиям договора срок доставки составлял от четырех до восьми недель, на эти же сроки ориентировали клиента и сотрудники маркетплейса в личной переписке. Андрей рассчитывал получить ноутбук не позднее 25 января 2023 года, но так и не получил.

На вопросы, когда ему стоит ждать заказ, сотрудники не давали никакой конкретики, указывая, что нужно запросить документы "у иных сотрудников". Когда Андрей потребовал отменить заказ и вернуть деньги, в чате и вовсе перестали отвечать. Уралец обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и возврате средств, а также взыскании морального вреда.

В судебном заседании выяснилось, что заказ маркетплейс создал только 31 января 2023 года. Ноутбук был принят на доставку на следующий день, а прибыл в пункт выдачи 18 февраля. В разгар процесса ответчик согласился вернуть деньги клиенту.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск частично. С ООО "СДЭК. Маркет" взыскали оплату по договору в размере 118 тысяч 827 рублей, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей и штраф – 30 тысяч рублей. Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако там, изучив материалы дела, оставили решение без изменений. Причина в том, что в договоре были прописаны конкретные сроки доставки, в которые торговая площадка не уложилась.

Напомним, ранее жительница уральского города Камышлов отсудила деньги у маркетплейса Wildberries за несвоевременный возврат стоимости товара, который ей так и не доставили.