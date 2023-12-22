22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Якутии елку у ТЦ украшал подвешенный на кране мужчина

В сети обсуждают видео из Якутии с нетривиальным способом установки новогодней елки перед торговым центром. Кадры сняты около ТЦ "Эдэм" в городе Покровске, что в 80 км от Якутска.

Чтобы установить и украсить верхушку дерева высотой несколько метров, работники подвесили на стропах мужчину. Очевидец снял довольно пугающий процесс спуска мастера.  

Издание SakhaDay пишет, что в руководстве ТЦ не видят проблемы. Так елку устанавливают каждый год. "Мы сами изготовили эту елочку с задумкой, что она должна быть похожа на советскую елку. Каждый год мы ставим ее с краном и Сергеем Хреновым на стропах. Люльки у нас нет, но стропы профессиональные и надежные. Тем более наш Сергей альпинист, высота — это его стихия!", - сообщила управляющая центра.

Теги: якутия, елка, торговый центр, техника безопасности


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