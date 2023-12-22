22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

«Правильный и справедливый шаг»: аналитик Краснов поддержал инициативу об увековечивании памяти Евгения Пригожина

Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие герои из числа «музыкантов» заслужили увековечивания их памяти. Такую точку зрения высказал военный журналист и аналитик Петр Краснов.

Ранее «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» направила письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти бывшего главы «Оркестра». Общественники предложили разместить мемориальную табличку на здании, где был его офис, переименовать одну из улиц города в его честь или установить памятник.

По мнению журналиста, подобное решение является справедливым и правильным шагом. По его словам, герои ЧВК «Вагнер» получили широкое признание среди общественности и заслужили своими достижениями возможность чтить их память.

«Я считаю, что сейчас увековечивание памяти Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других погибших в рядах ЧВК "Вагнер" героев — это наиболее правильный и справедливый шаг нашего гражданского общества. Россияне по достоинству оценили и талант Пригожина как руководителя самого известного российского добровольческого подразделения, и с нежной теплотой и скорбью вспоминают других героев "Оркестра"», — заявил Краснов.

ЧВК "Вагнер"(2023)|Фото: Накануне.RU

Аналитик отметил, что народная поддержка ЧВК «Вагнер» довольно широка. В пример он привел множество стихийных мемориалов по всей стране, которые люди создали после гибели Пригожина и Уткина 23 августа 2023 года, и мемориал в честь Владлена Татарского.

«Примеров тому уже есть масса: в частности — стихийные мемориалы, возникшие в самых разных городах России после трагических событий августа 2023-го. Взять к примеру тот же стихийный мемориал на Варварке в Москве, который изначально появился в память о Владлене Татарском, и впоследствии разросся до народного места памяти всех погибших русских воинов, волонтеров и командиров. Люди приносят живые цветы, ухаживают за памятным местом — несмотря на тяжелые погодные условия», — подчеркнул военный журналист.

Краснов также добавил, некоторые из предложенных общественной организацией вариантов могут занять продолжительное время. Однако, по его словам, установку мемориальных досок или табличек в честь героев ЧВК «Вагнер» и России можно сделать уже сейчас, и они заслуживают того, чтобы люди чтили их память.

«При этом, хочу подчеркнуть: такая сложная процедура, как топографическая перемена названий улиц и других городских объектов может затянуться. И это вполне объяснимо, так как сам процесс предполагает согласование на всех уровнях городских властей. Поэтому мы еще не скоро сможем увидеть улицы и проспекты, названные в честь Пригожина, Уткина и других героев-"вагнеровцев". Что можно сделать уже сейчас — увековечить память о погибших в рамках установки памятных объектов, таких, как мемориальные доски, таблички. И Пригожин, и Уткин, и другие бойцы, отмеченные государственными наградами посмертно, своим ратным подвигом заслужили того, чтобы в их честь был установлен такой официальный мемориал», — заключил Краснов.

Теги: евгений пригожин, увековечивание памяти, дмитрий уткин , александр беглов, чвк вагнер, музыканты


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