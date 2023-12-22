Систему водоснабжения Щелково модернизируют

В микрорайоне РТП в городе Щёлково Московской области произведена замена скважинного насоса, сообщает официальный портал администрации городского округа.

Скважинный насос обеспечивает подъем воды с глубины порядка 85 метров, которая затем направляется в резервуар и уже далее распределяется по квартирам жителей микрорайона РТП в Щелково.

Новый насос позволит обеспечивать подачу качественной воды по водопроводной сети в квартиры 3,5 тысяч человек.

На данный момент в машинном зале станции второго подъёма специалисты меняют все технологические трубопроводы, кабели, запорную арматуру и насосное оборудование. В ближайшее время изношенный резервуар чистой воды будет демонтирован, а на его месте водоканальщики установят новый объёмом в 120 кубометров.

Все эти меры позволят повысить качество и надежность водоснабжения горожан.