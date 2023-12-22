22 Декабря 2023
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Все меры поддержки участников СВО и членов их семей в Кировской области продлят на следующий год

По инициативе губернатор Кировской области Александра Соколова с мая 2022 года поэтапно, исходя из запросов членов семей участников СВО, в регионе вводятся меры поддержки как самих военнослужащих, так и членов их семей. При этом их качество и количество постоянно расширяются.

"Вводим новую выплату — компенсация стоимости питания ребенку участника СВО, обучающемуся в областных колледжах и техникумах региона, — сообщил сегодня губернатор Кировской области в своем телеграм-канале. — Подписал соответствующее постановление Правительства области. Эта мера стала 36-й из введенных в нашем регионе с начала спецоперации".

Коллаж, российские солдаты(2023)|Фото: Накануне.RU

Глава региона отметил, что в 2024 году вся помощь и все меры поддержки будут продлены для участников СВО, которые на данный момент исполняют свой долг, и для тех, кто уже вернулся из зоны СВО.

"Соответственно и все ранее выданные в МФЦ удостоверения будут автоматически действовать и дальше. Обращаться за их продлением нет необходимости. На сегодняшний день в регионе заключены тысячи социальных военных контрактов", — подчеркнул Александр Соколов.

заседание правительства кировской области(2023)|Фото: kirovreg.ru

То есть все меры будут предоставляться и на основании заключения социального военного контракта, сообщает пресс-центр правительства региона. Никаких справок из военкомата предоставлять не нужно, их запросит социальная служба в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством обороны.

Теги: александр соколов, социальный контракт, меры поддержки, участники сво


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