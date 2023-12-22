22 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

В Раде заявили об отупении украинских детей

Почти половина детей на Украине не обладают даже минимальными знаниями и навыками, заявила с трибуны Рады депутат Инна Совсун.

Она привела недавно опубликованные данные международного исследования PISA. Из 15-летних подростков 42% не имеют даже базового уровня компетентности по математике, а 41% - базового уровня читательских компетенций. Чуть лучше ситуация с естественными дисциплинами, но и там катастрофа.

«Мы знали, что это будет происходить. Мы знали, что данные будут хуже, чем два года назад. И мы не должны вешать себе медальки за то, что мы отметили лучших учителей", - заявила Совсун.

В России также остро стоит проблема грамотности детей. По данным Федерального института оценки качества образования, около 15% школьников не достигают минимальных пороговых результатов, то есть практически являются безграмотными. На Украине эта общая для всех стран проблема усугубляется запретом русского языка, который по факту является для большинства жителей родным.

Теги: дети, образование


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