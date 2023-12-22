Активы автодилера "Рольф" переданы Росимуществу

Активы одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" переданы во временное управление Росимущества.

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Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в феврале 2022 г. Химкинский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову о взыскании в пользу государства 19,4 млрд руб. Соответчиками по иску также являются ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург". Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков. Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал истинные доходы.