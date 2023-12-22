В ЦПКиО Екатеринбурга временно закрыли каток из-за оттепели

В парке Маяковского в Екатеринбурге временно закрыли каток из-за внезапного потепления. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

"Дорогие гости парка, в связи с теплой погодой каток Северное сияние завтра (22 декабря) работает с 17.00", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 декабря 2023 года побило температурный рекорд 1982 года. Согласно данным telegram-канала "Погода в Екатеринбурге", днем столбик термометра поднялся до плюс 2,1 градуса, а среднесуточная температура достигла плюс 0,8 градусов.

Сегодня синоптики прогнозируют очередной рекорд, однако к вечеру ожидается привычное для декабря похолодание.