22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Стрельба в университете в Праге: погибли 15 человек, ранены 24

В здании философского факультета Карлова университета в Праге мужчина устроил стрельбу. Погибли 15 человек, 24 получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии. Сам стрелок также погиб.

Полиция сообщает, что мужчина тщательно готовился к нападению и брал пример с других подобных инцидентов, в том числе произошедших в России.

Стрелок убил своего отца в поселке под Прагой и поехал в университет, где должен был выступать в этот день. Полиция попыталась опередить его, но в итоге атаковавший направился в другое университетское здание.

По данным СМИ, нападавший был студентом философского факультета, ему было 24 года.

Теги: стрельба, массовое убийство, университет, прага


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