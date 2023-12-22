Стрельба в университете в Праге: погибли 15 человек, ранены 24

В здании философского факультета Карлова университета в Праге мужчина устроил стрельбу. Погибли 15 человек, 24 получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии. Сам стрелок также погиб.

Полиция сообщает, что мужчина тщательно готовился к нападению и брал пример с других подобных инцидентов, в том числе произошедших в России.

Стрелок убил своего отца в поселке под Прагой и поехал в университет, где должен был выступать в этот день. Полиция попыталась опередить его, но в итоге атаковавший направился в другое университетское здание.

По данным СМИ, нападавший был студентом философского факультета, ему было 24 года.