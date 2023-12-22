В России "замедлился" мобильный интернет

Россия в ноябре сместилась с 99 на 102 место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом от компании Ookla.

РФ уступила Узбекистану (99 место), Индонезии (100) и Тунису (101). Первые три позиции в списке заняли ОАЭ, Катар и Кувейт. Отрыв России от лидера по скорости — в 13,5 раза. Так, если в ОАЭ в ноябре она составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с.

По словам экспертов, несмотря на санкции и отсутствие официальных поставок сетевого оборудования, сотовым операторам удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента. Специалисты говорят, что рост скорости в отдельных странах и в мире в целом — следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE.

По данным агентства TelecomDaily, которое сделало замеры скорости мобильного интернета с помощью собственного приложения "Мегабитус", за исключением Москвы скорость доступа в регионах, если не падает, то точно не растет. Причины — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять Россию, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот, сообщают "Известия".

Реалии таковы, что скорость мобильного интернета без иностранного оборудования в России падает, а тарифы, вероятно, будут расти, по крайней мере, без этого операторы не смогут закупать новое оборудование, необходимое для поддержания скорости, рассказал ранее глава Минцифры России Максут Шадаев. Он добавил, что при этом себестоимость услуг связи сильно растет: свои расценки повышают все: от энергетиков до продавцов оборудования.