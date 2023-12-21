Свердловский СКР отправил солдатам СВО семейные знамена Победы

Сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области и территориальных следственных подразделений отправили в зоне СВО очередной полезный груз. В этот раз, помимо гуманитарной помощи, солдатам передали семейные знамена Победы областных следователей.

Как сообщает пресс-службе СКР по региону, сотрудники ведомства не первый раз собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам спецоперации. Данные мероприятия осуществляются совместно с подшефными образовательными учреждениями, волонтерскими и ветеранскими организациями. Однако именно этот груз правоохранители захотели сделать особенным.

"Наряду с гуманитарной помощью в зону СВО были доставлены и фамильные знамена, созданные в рамках реализуемого Следственным комитетом России уникального проекта - "Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков". После того, как знамена, призванные поддержать боевой дух наших солдат, вернутся из зоны СВО, они станут для семей сотрудников Следственного комитета настоящими фамильными реликвиями, которые будут передаваться из поколения в поколение", - говорится в сообщении.

В свердловском СКР пообещали и дальше проводить аналогичные акции, поддерживая наших солдат в зоне специальной военной операции.