21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский СКР отправил солдатам СВО семейные знамена Победы

Сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области и территориальных следственных подразделений отправили в зоне СВО очередной полезный груз. В этот раз, помимо гуманитарной помощи, солдатам передали семейные знамена Победы областных следователей.

Как сообщает пресс-службе СКР по региону, сотрудники ведомства не первый раз собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам спецоперации. Данные мероприятия осуществляются совместно с подшефными образовательными учреждениями, волонтерскими и ветеранскими организациями. Однако именно этот груз правоохранители захотели сделать особенным.

"Наряду с гуманитарной помощью в зону СВО были доставлены и фамильные знамена, созданные в рамках реализуемого Следственным комитетом России уникального проекта - "Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков". После того, как знамена, призванные поддержать боевой дух наших солдат, вернутся из зоны СВО, они станут для семей сотрудников Следственного комитета настоящими фамильными реликвиями, которые будут передаваться из поколения в поколение", - говорится в сообщении. 

В свердловском СКР пообещали и дальше проводить аналогичные акции, поддерживая наших солдат в зоне специальной военной операции.  

Теги: СКР, знамена Победы, СВО, солдат, гуманитарная помощь


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