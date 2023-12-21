Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 42,5%

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 40% до 42,5%.

Повышение ключевой ставки регулятор начал в июне этого года, с тех пор показатель увеличивался уже семь раз.

ЦБ Турции отмечает, что инфляция в ноябре вела себя в соответствии с прогнозами, ситуация на финансовых рынках улучшилась, валютные резервы и спрос на активы в национальной валюте повысились. Тем не менее, в ноябре инфляция в стране составляла 62% в годовом эквиваленте, в третьем квартале она составляла 70%. В ноябре регулятор повышал ключевую ставку резче – с 35% до 40%.