21 Декабря 2023
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Фото: vk.com/aatrubetskoy

В Сургутском районе в строящуюся котельную Солнечного поставили новое оборудование

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в строящуюся котельную Солнечного поставили новое оборудование. Технику и блок-модули привез завод-изготовитель из Свердловской области. Большая часть оборудования – отечественного производства.

"Сегодня коммунальный объект, который строится в Солнечном на территории котельной №1, готов на 30%. Возведен фундамент под блок-модули, осталась сборка, подключение к наружным сетям, пуско-наладка и благоустройство территории", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".

Котельная, Солнечный(2023)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Площадь застройки – почти 899 кв. м, тепловая мощность котельной – 49,5 МВт.

"Котельную строим на федеральные, окружные и муниципальные средства –700 млн руб. Ее введение позволит решить вопросы по дефициту мощности теплоснабжения Солнечного и создаст условия для подключения новых абонентов – школы, культурно-досугового центра, детской школы искусств, жилых домов", - рассказал Андрей Трубецкой.

Оборудование, котельная, Солнечный(2023)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Оборудование, котельная, Солнечный(2023)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Коммунальная модернизация в 2023 г. затронула и другие поселения Сургутского района. В Нижнесортымском, Русскинской, Ульт-Ягуне отремонтировали или заменили котлы. На эти цели было направлено порядка 50 млн руб. Ремонт 5,6 км сетей тепловодоснабжения в этом году стоил порядка 70 млн руб. Их обновили в Нижнесортымском, Лянторе и Федоровском. В последнем поселении запустили новые водоочистные сооружения, стоимостью 611 млн руб.

Теги: Андрей Трубецкой, Солнечный, котельная, оборудование


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