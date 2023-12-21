Бюджет Нижнего Тагила на 2024 год утвержден депутатами

Депутаты Нижнетагильской городской думы утвердили бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, решение было принято единогласно. Доходная часть бюджета-2024 составит 23 млрд 700 млн рублей. Расходы планируются на уровне 26 млрд 670 млн рублей. Размер межбюджетных трансфертов заложен в объеме 16 млрд 155 млн рублей.

По данным администрации, деньги направят на реализацию 11 муниципальных программ и мероприятий в рамках пяти нацпроектов. В частности, планируется продолжить реконструкцию автодорог, формирование комфортной городской среды и дать старт строительству станции водоподготовки "Южная". Расходами также предусмотрены индексация зарплаты бюджетникам, выполнение социальных обязательств, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города.

Ранее планировалось, что в 2024 году Нижнему Тагилу выделят более 600 млн рублей на реконструкцию теплосетей. Однако затем стало известно, что финансирование в итоге не дойдет до городского бюджета.