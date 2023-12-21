Верховная Рада одобрила легализацию медицинского каннабиса на Украине

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса на Украине. Закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

Инициаторы законопроекта считают, что легализация медицинской марихуаны поможет солдатам справиться с последствиями затянувшегося военного конфликта.

Дискуссии о легализации марихуаны на Украине достигли кульминации в июле, когда Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях.

Согласно июльскому опросу киевского социологического Центра Разумкова, общество по этому вопросу разделилось: 37% выступают против легализации наркотиков, 35% - за.

Ряд депутатов Верховной Рады выступает против легализации, в том числе фракция Юлии Тимошенко. Последняя утверждает, что легализация приведет к неконтролируемому производству и употреблению марихуаны. Тимошенко призывает провести референдум по этому вопросу. При этом партия "Слуга народа", обладающая в Раде большинством, выступает в поддержку легализации. Идея также нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.