21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В IKEA ожидают отсутствие товаров в магазинах из-за атак йеменских хуситов на корабли

В IKEA ожидают сбоев в логистических цепочках и отсутствия некоторых товаров в магазинах из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.

В компании также отметили, что находятся в процессе оценки других маршрутов поставок для обеспечения доступности своей продукции и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, пишет РБК. В Inter IKEA Group подчеркнули, что не владеют контейнеровозами, а управлением поставок занимаются "транспортные партнеры".

Сроки нормализации ситуации не названы.

Теги: IKEA, корабль, хуситы, товар


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