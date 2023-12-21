В IKEA ожидают отсутствие товаров в магазинах из-за атак йеменских хуситов на корабли

В IKEA ожидают сбоев в логистических цепочках и отсутствия некоторых товаров в магазинах из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.

В компании также отметили, что находятся в процессе оценки других маршрутов поставок для обеспечения доступности своей продукции и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, пишет РБК. В Inter IKEA Group подчеркнули, что не владеют контейнеровозами, а управлением поставок занимаются "транспортные партнеры".

Сроки нормализации ситуации не названы.