21 Декабря 2023
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников в зоне СВО: Костромичи выполняют боевые задачи мужественно и героически

Глава Костромской области Сергей Ситников регулярно выезжает к местам дислокации бойцов-земляков в зону СВО. Накануне губернатор снова побывал с рабочей поездкой на Донбассе.

Напомним, костромские десантники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции с первых дней её проведения. Военнослужащие получают высокие оценки со стороны Министерства обороны России, многие удостоены ведомственных и государственных наград.

Первая точка, в которой побывал Сергей Ситников на этой неделе – расположение 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

ситников в зоне сво(2023)|Фото: adm44.ru

«331 полк — это профессиональные военные. Люди, которые избрали своей судьбой, своим долгом, своим назначением — воинскую службу. Полк выполняет сегодня сложнейшие задачи, в том числе, в наступлении. Созданы условия для того, чтобы готовить группы, которые должны работать «на передке» и заниматься захватом укрепрайонов противника», - подчеркнул Сергей Ситников.

ситников в зоне сво(2023)|Фото: adm44.ru

В этом году Костромская область при поддержке фонда «Гордимся тобой» передала в десантные полки 56 внедорожников и 28 квадроциклов. Как рассказал губернатору Сергею Ситникову командир 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, техника активно используется как в решении боевых задач, так и для тылового обеспечения. По итогам встречи в этот раз принято решение о приобретении регионом дополнительных прицепов к технике, модели которых определят, исходя из пожеланий бойцов.

сво, полигон обучения(2023)|Фото: adm44.ru

Далее губернатор Сергей Ситников пообщался с военнослужащими из Костромской области на специальном полигоне, где проходят тренировку группы штурмовиков.

зона сво, полигон обучения штурмовиков(2023)|Фото: adm44.ru

Десантники поблагодарили главу региона за заботу о семьях. «Семья в порядке. Дети летом отдохнули в лагере. Спасибо за помощь», - обратился к губернатору один из военнослужащих.

Ещё один боец поделился с губернатором планами по строительству собственного дома. Земельный участок для этого регион предоставляет участникам специальной военной операции бесплатно. Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова первой в стране ввела такую меру поддержки. В муниципалитетах сформировано более двух тысяч участков для передачи военнослужащим. Более 150 семей уже определились с выбором, некоторые уже приступают к возведению жилья.

вдв, зона сво, ситников(2023)|Фото: adm44.ru

Затем глава Костромской области побывал в 348 мотострелковом полку, который был сформирован в 2022 году в ходе частичной мобилизации. Около 80 процентов личного состава — жители Костромской области. Регион шефствует над этим боевым подразделением. Когда родственники подняли вопрос доставки личных посылок военнослужащим, регион организовал эту работу. Бойцы рассказали губернатору, что буквально накануне его прибытия из Костромы доставлена очередная партия груза. Кроме посылок от близких личному составу привезли мед от костромских пчеловодов, соленое сало от местных производителей, природные средства для лечения простудных заболеваний направили охотники. Такие же наборы регион направил в десантные полки.

Также Костромская область обеспечила отправку военнослужащих 348 мотострелкового, 331 парашютно-десантного и 1065 артиллерийского полка в отпуск до Костромы и обратно в зону СВО комфортабельными автобусами. Их регион приобрел специально для этих целей.

квадроциклы для сво(2023)|Фото: adm44.ru

Бойцы рассказали губернатору, что продовольственное снабжение обеспечено. «Работы стало больше. Работать стали эффективнее. Задачи всем понятные. Сейчас более автономными стали», - рассказали губернатору Сергею Ситникову военнослужащие мотострелкового полка.

сво, группировка отважные(2023)|Фото: adm44.ru

Попросили о дополнительном обеспечении воинского соединения средствами разведки и связи. Глава региона взял на контроль, Костромская область отработает задачу с благотворительными фондами.

Напомним, губернатор Костромской области уже третий раз выезжает в зону проведения специальной военной операции для встреч с военнослужащими.

ситников в зоне сво(2023)|Фото: adm44.ru

«Надо поддерживать наших земляков, которые сегодня здесь выполняют боевые задачи. Выполняют их мужественно, героически, преодолевая все сложности, которые есть. Это из того самого разряда, когда говорят «Народ и Армия едины». А руководители отправляли полки на специальную военную операцию, поэтому в обязательном порядке надо встречаться, разговаривать, объяснять, выполнять просьбы. Все это очень важно. По 348 полку очень хорошие отзывы, в том числе, хорошие отзывы от командования группировки. То, что научились воевать настоящим образом, это уже факт. Большое количество лиц награждены боевыми наградами. Костромичи воюют хорошо», - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, зона сво, костромской десантный полк, помощь военнослужащим


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