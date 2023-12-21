21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об охране школ Росгвардией

Группа депутатов от "Справедливой России" предложила наделить Росгвардию полномочиями по охране детских садов, школ, техникумов и колледжей. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Они отмечают, что постановлением Правительства РФ установлены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Минпросвещения. Образовательная организация должна обеспечить охрану своих зданий и оснастить их инженерно-техническими средствами и системами охраны. Но на практике их охраняют на договорной основе частные охранные предприятия. Причем происходит это формально. Есть лицензированный охранник, а фактически его функции выполняют совершенно другие люди, часто являющиеся гражданами предпенсионного возраста. И единственное, что они могут сделать, - это нажать на кнопку в нужную минуту.

Чтобы расстрелы в школах не повторялись, нужно наделить войска национальной гвардии новым полномочием - обеспечивать охрану садиков, школи колледжей. Они обеспечат настоящую охрану зданий с детьми, считают авторы.

Такие предложения выдвигались и ранее. В частности, в 2021 году фракция "Справедливой России" предлагала Правительству возложить обеспечение безопасности школ по всей России на Росгвардию. Недавно советник директора Росгвардии Иван Пышкин заявил в Госдуме, что для охраны всех учебных заведений в России Росгвардии потребуется около 700 тыс. новых сотрудников и около 600 млрд рублей в год. На сегодняшний день такой возможности нет. Однако в школе есть сотрудник ЧОП, который и может нажать тревожную кнопку, напомнил он.

Многие депутаты отмечают, что коренная причина трагедий в школах - это то, что в школах отсутствует воспитательная работа и в обществе в целом нет системы духовно-нравственного воспитания.

Теги: Росгвардия, школа, охрана


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