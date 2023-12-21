21 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Bloomberg: Шесть танкеров с российской нефтью застряли на пути в Индию

Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol, остановились на пути в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Как передает агентство, пять застрявших танкеров принадлежат "Совкомфлоту". Танкер NS Century остановился к югу от Шри-Ланки 16 ноября, за последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера компании. Помимо них, не дошли до пункта назначения еще три судна, пишет "Коммерсантъ". Точная причина остановки танкеров неизвестна.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина обновило руководство по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Теперь поставщики услуг из стран, присоединившихся к потолку цен на российскую нефть, должны получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть.

Теги: танкеры, нефть, индия


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