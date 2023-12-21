Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Владимир Путин будет приглашен в 2024 году на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Правда, пока эта возможность, учитывая позицию всех сторон, представляется крайне маловероятной.

По словам Макрона, приглашение Путина возможно, если тот "проведет мирные переговоры и изменит ситуацию с Зеленским".

На предыдущем юбилее высадки – в 2014-м году – Путин присутствовал, он даже провел переговоры с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, по итогам визита был создан формат "нормандской четверки". Впрочем, сейчас президент России отзывается об этом опыте негативно и говорит, что его просто обманули.