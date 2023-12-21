21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителю Новоуральска дали 18 лет за попытку поджога военкомата

44-летний житель Новоуральска Николай Юрьев приговорен к 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Такое решение вынес Центральный военный окружной суд Екатеринбурга.

Как передает слова адвоката Александра Козлова "Ъ", во время суда Юрьев отказался от признательных показаний, которые дал при задержании. Он заявил, что считал себя другом и "хотел защитить" военнослужащих, в компании которых и совершил попытку поджога, однако только после начала следствия узнал, что те "оказались подсадными утками".

Из 18 лет наказания четыре года Николай Юрьев проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу, адвокат планирует его обжаловать.

Напомним, что Юрьева задержали 5 февраля. Мужчина бросил "коктейль Молотова" в окно военкомата в Новоуральске. Следствие считает, что Юрьев собирался захватить власть в нескольких уральских городах, а после свергнуть конституционный строй. В уголовном деле фигурировало сразу несколько статьей: ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Теги: Новоуральск, попытка поджога, военкомат, суд, Юрьев


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