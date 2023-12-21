ФНС РФ заинтересовалась двойным гражданством и ВНЖ россиян

Федеральная налоговая служба России начала опрашивать граждан по поводу соблюдения валютного законодательства.

Как заявили юристы и налоговые консультанты, многие из их клиентов недавно получили анкеты налоговиков с просьбой предоставить данные за 2022 год. Согласно запросам, инспекторы просят предоставить данные о двойном гражданстве и ВНЖ.

Раньше налоговая не запрашивала эту информацию у потенциальных обладателей счетов за рубежом, сообщают "Ведомости".