20 Декабря 2023
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Армия и ВПК Уральский ФО
Фото: gosfondveteranov.gov.ru

В Уральском округе будут тиражировать успешные практики работы филиалов фонда "Защитники Отечества"

По поручению полномочного представителя Президента России Владимира Якушева его заместитель Борис Кириллов провёл в формате ВКС совещание с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

В совещании приняли участие руководитель Управления регионального развития Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Кристина Канская и руководители региональных филиалов фонда.

филиал фонда "Защитники Отечества"(2023)|Фото: t.me/poolN74

Борис Кириллов от имени полпреда поблагодарил руководителей филиалов и социальных координаторов за напряжённую работу в 2023 году и отметил, что за время своего существования сотрудники филиалов решили более 28 тысяч вопросов, поступивших от военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции.

вкс, совещание, кириллов(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

«Работа социальных координаторов имеет огромное значение для поддержки наших ветеранов и защитников Отечества, - подчеркнул Борис Кириллов. – Важно создать все условия для того, чтобы эта работа была эффективной: совершенствовать межведомственное взаимодействие, устранять бюрократические препятствия, тиражировать успешные практики».

Он также добавил, что помощь военнослужащим, ветеранам и их семьям находится на личном контроле полномочного представителя Президента Владимира Якушева.

борис кириллов(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Участники совещания обсудили предложения по совместной работе с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями и фондами.

совещание, якушев, цивилева(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Решение о проведении ежемесячных совещаний с фондом «Защитники Отечества» было принято было принято на встрече Владимира Якушева с руководителем государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Теги: борис кириллов, фонд защитники отечества, владимир якушев, полпред


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