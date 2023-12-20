МИД: Москва на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения

Россия на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала планы Латвии "абсолютно дискриминационными", передает РИА Новости.

Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сказала, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому.

В октябре более 3,2 тысяч проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства. Это связано с истечением срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя ЕС. Еще одним аргументом для высылки является незнание государственного латышского языка, экзамен по которому должны были пройти эти лица.