20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Decathlon поставлял товары в Россию уже после ухода из страны

Французская сеть спорттоваров Decathlon подтвердила, что поставляла в Россию продукцию после завершения сделки по продаже своих активов.

По мнению компании, это было нужно, что помочь покупателю бизнеса запустить операции, сохранив рабочие места, пишет "Ъ". Что конкретно и в каких объемах было поставлено, не уточняется.

Напомним, эксперты оценивают бизнес Decathlon в России в 13-15 млрд руб. "Декатлон" принадлежит французскому ритейл-гиганту Association Familiale Mulliez, который также владеет сетью супермаркетов Auchan (41 тыс. сотрудников и 311 магазинов в России). Ранее в компании заявили, что сеть Auchan продолжит работу в РФ.

Теги: Decathlon, "Декатлон", одежда, товары, бизнес


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