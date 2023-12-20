Decathlon поставлял товары в Россию уже после ухода из страны

Французская сеть спорттоваров Decathlon подтвердила, что поставляла в Россию продукцию после завершения сделки по продаже своих активов.

По мнению компании, это было нужно, что помочь покупателю бизнеса запустить операции, сохранив рабочие места, пишет "Ъ". Что конкретно и в каких объемах было поставлено, не уточняется.

Напомним, эксперты оценивают бизнес Decathlon в России в 13-15 млрд руб. "Декатлон" принадлежит французскому ритейл-гиганту Association Familiale Mulliez, который также владеет сетью супермаркетов Auchan (41 тыс. сотрудников и 311 магазинов в России). Ранее в компании заявили, что сеть Auchan продолжит работу в РФ.