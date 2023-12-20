Свердловчане накопили больше 20 миллиардов рублей долга за услуги ЖКХ

Общая сумма долгов жителей Свердловской области перед коммунальными поставщиками составила 20,1 млрд рублей. Об этом сообщает "Свердловскстат".

Согласно опубликованной информации, речь идет именно о прямых договорах с ресурсниками за период январь - сентябрь 2023 года.

"На конец сентября 2023 года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг, с учетом задолженности за предыдущие годы, сформировалась на уровне 20,1 млрд рублей, в том числе безнадежная задолженность — 1,0 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Интересно, что размер задолженности вырос, несмотря на то, что в этом году жители Среднего Урала исправно оплачивают услуги ЖКХ. Если быть точнее - свердловчане уже заплатили 34 млрд рублей, что составляет 102,2% от предъявленных сумм. По прямым договорам - 28,4 млрд или 104,1%.



Напомним, что сумма долга за аналогичный период 2022 года составляла 19,8 млрд рублей.