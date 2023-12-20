В селе Богандинском Тюменского района открылся кинозал

В селе Богандинском Тюменского района открылся кинозал, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он расположен в Центре культуры и досуга "Премьера".

Средства на обновление пространства учреждение выиграло в конкурсе Фонда кино на создание или модернизацию кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 000 человек. Деньги направили на покупку оборудования — проектора, акустических систем, экрана.

До конца года благодаря нацпроекту "Культура" в Тюменской области откроется еще четыре кинозала – в Аромашево, Винзилях, Увате и Юргинском.

Первые зрители уже оценили уютный и комфортный зал, на открытии посмотрели семейную сказку "Баба Яга спасает мир".

Отметим, что в Тюменской области уделяют большое внимание развитию культуры, в том числе в поселениях.

Так, в сельском Доме культуры "Капустник" села Аромашево приведены в порядок фундамент, стены, потолки, крыша. Также в ходе работ произведена заменена электропроводки, отремонтированы фойе, система отопления, обновлена пожарная сигнализация. С 2021 по 2022 год в рамках нацпроекта "Культура" был капитально отремонтирован Армизонский районный Дом культуры. В здании 1975 года постройки провели ремонтные работы. Также было решено отремонтировать кровлю Дома культуры в селе Менжинское.Открываются и новые культурные центры. Так, в селе Гусево в январе 2023 года торжественно открыли здание центра культуры площадью более 400 квадратных метров. В центре культуры есть зрительный зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятий музыкой и декоративно-прикладным творчеством.