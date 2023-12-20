Бастрыкин поручил проверить тюменские новостройки, жильцы которых жалуются на холод в квартирах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав граждан в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Жильцы ЖК "Колумб" пожаловались Бастрыкину в соцсетях на несоблюдение температурного режима в их квартирах. По мнению граждан, причиной стали некачественные работы по установке и утеплению окон, их остеклению, а также ненадлежащее функционирование частной котельной.

Кроме того, систематически происходят коммунальные аварии, которые приводят к затоплению домов и подъездов.

Также отмечается, что на территории жилого комплекса возле частного детского сада расположена линия электропередач, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе детей. Организация-застройщик и управляющая компания жалобы жильцов игнорируют, мер к разрешению проблем не принимают.

Дома были сданы в эксплуатацию в 2021-2023 годы.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.