20 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят экс-воспитательницу детсада, где ребенок задушил себя шарфом

В Екатеринбурге перед судом предстала бывшая воспитательница детского сада. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей воспитаннице.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 25 января этого года: воспитанница одного из детсадов уральской столицы во время прогулки застряла головой в проеме расположенной возле учреждения горки. Самостоятельно выбраться ребенок не смог. Девочку из проема вытащила сотрудница детсада. Пострадавшая была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Сейчас суд приступил к рассмотрению дела по существу. Как добавили в СК, в настоящее время по этой же ситуации расследуется еще одно уголовное дело. Речь идет о статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". На какой стадии находится расследование и установлены ли подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что ребенок случайно задушил себя шарфом, катаясь с горки. При этом воспитатель не заметила отсутствия девочки в группе. Работники детского сада, где все произошло, пока отделались только выговором. А руководство учреждения оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Теги: воспитательница, суд, СК, Екатеринбург


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Ранее 01.02.2023 08:07 Мск Бастрыкин ждет доклад о расследовании гибели ребенка в детсаду Екатеринбурга
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Ранее 26.01.2023 07:39 Мск В Екатеринбурге проверяют детсад, где девочка во время катания с горки повисла на шарфе

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