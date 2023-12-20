В Екатеринбурге судят экс-воспитательницу детсада, где ребенок задушил себя шарфом

В Екатеринбурге перед судом предстала бывшая воспитательница детского сада. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей воспитаннице.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 25 января этого года: воспитанница одного из детсадов уральской столицы во время прогулки застряла головой в проеме расположенной возле учреждения горки. Самостоятельно выбраться ребенок не смог. Девочку из проема вытащила сотрудница детсада. Пострадавшая была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Сейчас суд приступил к рассмотрению дела по существу. Как добавили в СК, в настоящее время по этой же ситуации расследуется еще одно уголовное дело. Речь идет о статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". На какой стадии находится расследование и установлены ли подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что ребенок случайно задушил себя шарфом, катаясь с горки. При этом воспитатель не заметила отсутствия девочки в группе. Работники детского сада, где все произошло, пока отделались только выговором. А руководство учреждения оштрафовали на 50 тысяч рублей.