20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на сумму более 720 млн евро

Генеральная прокуратура Германии намерена изъять часть российских активов на сумму более 720 млн евро и пополнить ими госбюджет.

Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне, сообщил журнал Der Spiegel.

Сейчас российские активы в ФРГ остаются замороженными. Всего с февраля 2022 года власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, пишет ТАСС.

Напомним, Еврокомиссия сейчас занята подготовкой предложений по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. Ряд стран ЕС высказаются против этой идеи.

Теги: фрг, российские активы


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