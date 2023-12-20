Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на сумму более 720 млн евро
Генеральная прокуратура Германии намерена изъять часть российских активов на сумму более 720 млн евро и пополнить ими госбюджет.
Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне, сообщил журнал Der Spiegel.
Сейчас российские активы в ФРГ остаются замороженными. Всего с февраля 2022 года власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, пишет ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия сейчас занята подготовкой предложений по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине. Ряд стран ЕС высказаются против этой идеи.