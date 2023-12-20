20 Декабря 2023
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Армия и ВПК Московская область
Фото: Накануне.RU

В Московской области идет набор на службу по контракту в элитные подразделения

В Московской области проходит набор в элитный полк. Единовременная выплата при заключении контракта — 1 000 000 ₽. Военнослужащим элитного полка предоставят опытных инструкторов, которые гарантируют отличную подготовку и лучшую военную экипировку, сообщает официальный портал администрации Щелково.

Ежемесячные выплаты от 204 000 ₽/месяц (в зависимости от звания, должности и выслуги лет). Узнать, как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах, можно на портале контрактмо.рф. Горячая линия по вопросам службы по контракту – 117.

Баннер службы по контракту(2023)|Фото: Накануне.RU

«Все, кто связал свою жизнь со службой Родине в непростое для страны время — истинные герои. Чтобы ребята не беспокоились о тылах и вовремя получали необходимую помощь, мы проводим большую работу. Находимся в постоянном контакте с командирами и семьями наших военнослужащих. Адресная и своевременная помощь — залог приближения победы», - говорит руководитель щёлковского отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

По вопросу поступления на военную службу по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: Щёлково, улица Центральная, 86, кабинет 16 или по телефонам +7(968)488-29-70 / +7(496)566-97-27 / +7(496)566-98-10.

Теги: служба по контракту, щелково, набор в элитный полк


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