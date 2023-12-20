Виталий Хоценко и мэр Омска приняли участие в открытии капитально отремонтированной гимназии

Капитальный ремонт гимназии №75 в Омске завершен, и школьники вернулись за парты в родную школу.

"Сегодня с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом убедились, что для детей созданы самые современные условия. Уверен, ребята и педагоги оценят", - написал в своее телеграмм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Обновить гимназию удалось благодаря масштабной президентской программе модернизации школьной системы образования, которую реализует партия «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения России.

Губернатор Омской области сообщил, что до 2027 года в регионе при помощи федерального центра капитально отремонтируют еще 51 школу.

«Хочется пожелать вам успехов и хорошей учёбы, преподавателям – занятий с детьми в комфортных условиях. По поручению Президента эту большую работу по капитальному ремонту школ мы будем и дальше проводить», - сказал Виталий Хоценко.