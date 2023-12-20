Теплоснабжение поселка Восточный в Кировской области восстановили

Аварийно-восстановительные работы в тепловой камере поселка Восточный завершены, идет восстановление температурного режима. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Напомним, что около 13.00 вторника, 19 декабря, в поселке Восточный Омутнинского района Кировской области сорвало задвижку в тепловой камере. Без теплоснабжения остались жилые дома и социальные объекты поселка.





Как сообщает пресс-центр правительства региона, на месте оперативно начались аварийно-восстановительные работы. Вечером ремонт был завершен, в 20.40 теплоснабжение поселка полностью восстановлено. Котельная запущена в работу, началось восстановление температурного режима в жилых домах и социальных объектах.