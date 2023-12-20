20 Декабря 2023
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Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Чехия и Болгария попросили Брюссель сохранить поставки российской нефти

Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки нефти РФ. Об этом сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев.

"У них реально нет выхода к морю, они не имеют возможность получать нефть из других источников", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Токарев отметил, что у Чехии есть возможность получать небольшие объемы нефти через нефтепровод из Европы.

"Но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - сказал глава "Транснефти".

ЕС ранее продлил на один год срок действия исключений на импорт нефти из РФ. Словакия уже подтвердила, что благодаря этому в следующем году продолжит использовать российскую нефть.

Теги: чехия, словакия, нефть, ес


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