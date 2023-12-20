Еще 14 предприятий АПК Костромской области получат господдержку на обновление сельхозтехники

В Костромской области компенсирует региональных аграриям от 10 до 50% затрат на приобретение за собственные или заемные средства нового оборудования и сельхозтехники.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, при оформлении договора финансовой аренды регион перечисляет аграриям 50% первоначального взноса. В результате за последние пять лет хозяйства АПК Костромской области приобрели более 1200 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования.

В этом году Костромская область субсидировала затраты на приобретение 210 единиц сельхозтехники и оборудования. На эту меру господдержки было выделено более 190 млн рублей.

Среди предприятий, которые получат субсидию - Костромской комбикормовый завод, «Галичское по птицеводству», Костромская и Буйская птицефабрики, сыроварня «Волжанка», «Костромской сыродел» и др.