Андрей Травников: По итогам 2023 года в Новосибирской области ожидается рост индекса промышленного производства на уровне 104,4%

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время общения с региональными журналистами на итоговой годовой пресс-конференции озвучил основные показатели социально-экономического развития региона.

Главный приоритет и главная задача, которая сегодня стоит, это обеспечить победу в специальной военной операции, помочь новосибирским бойцам быстрее выполнить задачу и вернуться домой, подчеркнул глава области. В нынешней ситуации не менее важен и второй приоритет: обеспечить социально-экономическое развитие. И региону удаётся совмещать решение этих задач, отметил Андрей Травников.

Так, по итогам 2023 года ожидается темп роста валового регионального продукта на уровне 102,3% к прошлому году. Индекс промышленного производства — на уровне 104,4%. Важно, что увеличение объёмов производства на обрабатывающих предприятиях идёт опережающими темпами, в обработке увеличение объёмов ожидается на 10%, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Это результат не только дополнительной загрузки наших оборонно-промышленных предприятий, но и развития гражданского сектора, в основном связанного с выполнением задачи по импортозамещению, по раскрытию рынков после ухода различных иностранных поставщиков, после введённых санкций или изменением макроэкономической ситуации», — заявил Андрей Травников.

Особенно серьезный рост продемонстрировали две отрасли. За полтора года, фактически с нуля, в Новосибирской области сформировалась отрасль оборудования и сервисов для нефтегазовой добычи: «Да, были услуги соответствующих научных организаций, институтов Академгородка в интересах нефтяников и газовиков, но чтобы мы производили зонды для скважин, оборудование для бурения, программное обеспечение для прогноза баланса месторождений, различные другие сервисы, — такого раньше не было. И сегодня уже десятки компаний Новосибирской области заняли эту нишу».

Вторая отрасль, которая бурно развивается в последние полтора года, — это производство компьютеров, электронных и оптических изделий. За год рост по данному направлению составил 67,7%. «Эта отрасль как по объёмам роста производства, так и по приросту доходов в бюджет Новосибирской области на сегодняшний день является лидером. Да, в абсолютных цифрах может быть, ещё сложно тягаться с угольщиками или транспортниками, но темпы прироста, как я уже сказал, впечатляющие, самые высокие», — сказал Губернатор.

Результатом развития стал рост доходной базы региона. В частности, за девять месяцев этого года в доходную базу бюджета поступило 198 млрд рублей из них — 163 были собственные доходы. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года почти на 16 млрд рублей. На данный момент бюджет исполняется с профицитом.

