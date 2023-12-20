Зарубежные активы на ямальских месторождениях перейдут к российским компаниям

Зарубежные активы на ямальских месторождениях перейдут к российским компаниям, сообщает "КоммерсантЪ".

Указы о принудительной продаже иностранных активов российским компаниям подписал президент России Владимир Путин.

"Владимир Путин подписал указы, которыми впервые вводится механизм перевода собственности крупных европейских инвесторов в российские активы. До сих пор российские власти в некоторых случаях вводили внешнее управление или лишали собственников из недружественных стран возможности управлять и получать прибыль от российских активов, но до сих пор не прибегали к формальному их изъятию", - говорится в сообщении.

В частности, к российским предприятиям перейдут доли немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV - газовых компаний, которые занимались добычей ресурсов на ямальских месторождениях. Речь идет о Южно-Русском месторождении (Красноселькупский район ЯНАО), где у компании Wintershall есть 35% акций, а у OMV — 25%. Активы станут собственностью СОГАЗа.

Кроме того, доли Wintershall DEA в АО "Ачимгаз", которое разрабатывает блок 1A Уренгойского месторождения, перейдут в распоряжение ООО "Газовые технологии".