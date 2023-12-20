ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Количество стран, проголосовавших против, было в 2,5 раза меньше.

Всего резолюцию поддержали 118 стран, включая Китай, Индию, Израиль, Бразилию, Аргентину, Мексику, Египет, Пакистан. Против выступили 49 стран, включая США, Британию и большинство стран Европы. Воздержались 14, в том числе Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Турция, Южная Корея, Швейцария.

В документе 74 пункта. В нем решительно осуждается героизация и пропаганда нацизма, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений, подчеркивается необходимость сохранения исторической правды.

Интересно, что по требованию ряда стран Запада в резолюцию была включена поправка, утверждающая, что Россия будто бы стремилась оправдать свою "агрессию" против Украины угрозой неонацизма. Расчет, возможно, делался на то, что Россия откажется от текста своей резолюции. Однако Россия проголосовала "за", а те, кто поддержал поправку, проголосовали и против резолюции с этой поправкой. Это может указывать на то, что данные страны выступают в принципе против борьбы с нацизмом и негласно поддерживают его.

При этом вызывает тревогу тот факт, что против подобной резолюции в 2020 году проголосовали только две страны - Украина и США. В то же время против выступили только европейские страны, являющиеся американскими сателлитами.