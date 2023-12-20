Поручение Путина: на Дальнем Востоке и в Свердловской области появятся спортивные центры

На Дальнем Востоке и в Свердловской области появятся центры подготовки по различным видам спорта.

Из документа на сайте кремля следует, что соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. В Приморском крае на острове Русский и во Владивостоке появятся центры единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд России. Деньги на эти цели необходимо предусмотреть начиная с 2025 года. Также будут привлечены внебюджетные источники.

В Свердловской области появится спортивно-тренировочные центры для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин "трек") и конькобежному спорту. Финансирование также предполагается выделить, начиная с 2025 года. Будут задействованы и внебюджетные источники.

На выполнение этих поручений президент отвел год - до 20 декабря 2024 года.

Кроме того, правительство вместе с руководством Свердловской области и Татарстана должны рассмотреть вопросы о создании в 2025- 2030 годах индустриально-спортивных кластеров в качестве пилотных проектов. По итогам реализации этих проектов будут приняты решения о распространении полученного опыта на другие регионы. На выполнение этой задачи глава Путин дал срок до 20 июня 2024 года.