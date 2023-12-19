Из-за перекрытия московского неба было задержано 28 рейсов - Росавиация

Из-за ограничений, введенных в столичных аэропортах днем во вторник, 19 декабря, на запасные аэродромы ушли 16 самолетов, направлявшихся в Москву, сообщили в Росавиации. Всего в период действия ограничений было задержано 38 рейсов.

В 14 часов по Москве ограничения были сняты, сейчас все аэропорты работают штатно.

Власти вводили в действие план "Ковер" – из-за появления воздушной угрозы в воздушном пространстве Подмосковья. В Одинцовском округе работала система ПВО, был сбит беспилотник. По данным столичной мэрии, разрушений и жертв нет.