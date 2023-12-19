19 Декабря 2023
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Фото: mos.ru/Евгений Самарин

15 100 тюменцев нашли работу в 2023 году

15 100 тюменцев нашли работу в 2023 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Опубликованы основные показатели состояния рынка труда в Тюменской области за период с 1 января по 13 декабря 2023 года: 19 700 вакансий заявлено тюменскими работодателями. Наиболее востребованные — специалисты "рабочих" профессий.

Больше всего вакансий в строительной отрасли — 2 700; 9 200 вакансий суммарно заявлено в таких отраслях экономики, как образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов и других. 24 900 человек обратились в органы службы занятости населения за содействием в поиске работы (не учтены несовершеннолетние жители, которые искали работу во время летних каникул).

Сокращается количество безработных. По данным на 14 декабря их — 2 200 человек, в октябре эта цифра составляла 2 300. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%, что является минимальным показателем за последние 10 лет.

Ситуация в сфере занятости находится под постоянным личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.

Теги: безработица, профессии, специальности, дефицит кадров


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