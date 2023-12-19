Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд

Россия в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом сообщили в МИД России.

Уточняется, что в черный список вошли представители силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также граждане стран ЕС, оказывавшие военную помощь Киеву.

Кроме того, в списке - представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства.

Накануне стало известно, что Евросоюз включил 61 человека и 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций. Перечень опубликован в "Официальном журнале ЕС". В черный список, в частности, попал сын бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Мeдведева Илья Медвeдев.