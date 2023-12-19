19 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Путин: Мы были готовы постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс

Владимир Путин в очередной раз высказался о своем видении причин начала СВО. На итоговой коллегии Минобороны президент России снова обвинил США в попытках развалить все государства на постсоветском пространстве, включая РФ.

По мнению Путина, США активно работали с "пятой колонной" в России, а для подготовки почвы на Украине использовали нацистов. Глава государства заявил про 2014 год: "Нам ничего не оставалось, кроме как поддержать Крым, иначе бы там резню устроили".

Путин также прокомментировал и "минские соглашения": "Мы были готовы к тому, чтобы постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс. Я искренне говорю: постепенно бы все срослось".

Но, по словам президента России, Запад, а конкретно – США – обманули Москву.

"Неохота жест показывать, который мне хочется показать, тут камера работает. Запад нас переиграл, нас вынудили на ответные меры. <…> С точки зрения интересов российского государства – вхождение Украины в НАТО неприемлемо и через 10, и через 15 лет. Говорили мне: "Ни на дюйм не приблизимся". Хрена с два "ни дюйма" – вон, у нашего забора торчат!" – высказался Путин.

Он добавил, что Россия не собирается воевать с Европой. "США очень беспокоило сближение России с Европой, им надо быть хозяевами в Европе. Мы и сейчас не собираемся воевать с Европой! Зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. США добились того, чего хотели, к сожалению. Мы иначе бы должны отказаться от нашего, исконно российского и смотреть, как они чавкают", – заявил Путин.

Теги: владимир путин, армия, запад, сша, донбасс, украина


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